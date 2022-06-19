Верховная рада запретила российскую музыку в общественных местах

Верховная рада Украины одобрила законопроект о запрете исполнения российской музыки в общественных местах и в медиа. В поддержку документа высказались 303 депутата, это явное большинство.
Законопроект запрещает публичное исполнение, а также использование фонограмм и видеозаписей произведений российских исполнителей, а также тех, кто публично поддержал российскую агрессию против Украины. Запрет будет действовать, как сказано в документе, до освобождения всех украинских территорий и прекращения агрессии.
Речь идёт именно о произведениях российских авторов, а не о написанных на русском языке.
Требование касается песен исполнителей, имевших гражданство России с 1991 года. При этом сообщается, что будет создан список музыкантов, публично осудивших агрессию, на их песни или музыку запрет распространяться не будет.
Также Рада приняла законопроект о запрете распространения на территории Украины печатной продукции из России, Беларуси или оккупированных территорий Украины.
- После российского широкомасштабного вторжения в Украину 24 февраля власти ряда городов и регионов уже ввели подобные запреты на публичное исполнение российской музыки. Кроме того, обсуждаются и другие запреты, связанные с российской культурой. В ряде городов начали переименовывать улицы, названные в честь связанных с Россией людей или исторических событий. Сообщалось также о нескольких случаях демонтажа памятников Александру Пушкину.
- Идут обсуждения и возможности исключения из школьной программы русской литературы и языка. Накануне сообщалось, в частности, о том, что власти Николаева, который с февраля подвергается ударам российской армии, приняли решение с 1 сентября полностью отменить преподавание русского языка в школах, в том числе в русскоязычных классах. На оккупированных территориях сотрудничающие с Россией власти, в свою очередь, заявляют о переводе школьного образования на русский язык.
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