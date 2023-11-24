В Кирове по подозрению в коррупции задержана бывший депутат областного Законодательного собрания Олеся Редькина. В день задержания она должна была получить мандат в Государственной думе. Он должен был перейти ей от осуждённого за коррупцию депутата Вадима Белоусова.

51-летняя Редькина — бывший главный врач инфекционной клинической больницы Кирова. До начала ноября она была депутатом Законодательного собрания от партии "Справедливая Россия — За правду". Следственный комитет заподозрил её в фиктивном трудоустройстве сотрудников в больницу во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Ей будут предъявлены обвинения в служебном подлоге, растрате и злоупотреблении должностными полномочиями, вину она отрицает.

Мандат ей должен был перейти от другого представителя партии, 63-летнего Вадима Белоусова. Тот в августе прошлого года был приговорён к 10 годам колонии за получение взятки в размере более трёх миллиардов рублей.