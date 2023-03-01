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В Кировске задержали гимназиста за попытку поджечь военкомат

Иллюстративное фото

В Кировске в Ленинградской области вечером 28 февраля задержали 16-летнего гимназиста, который бросил бутылку с зажигательной смесью в военкомат. Об этом со ссылкой на источники сообщает 47.ru.

В полицию позвонил охранник военкомата, который сообщил, что в дверь военкомата бросили "коктейль Молотова", бутылка разбилась, но дверь не загорелась. Приехавшие полицейские задержали в ста метрах от военкомата 16-летнего молодого человека, тот прятался за автобусной остановкой, в руках у него была канистра с соляркой. Его доставили в отдел полиции. Известно, что он учится в гимназии №166 в Санкт-Петербурге.

47.ru утверждает, что на молодого человека хотят возбудить уголовное дело о хулиганстве.

Суд в Петербурге 28 февраля отправил в СИЗО на два месяца аспиранта университета имени Алферова Владимира Миронова. Его обвиняют в хулиганстве и в так называемой дискредитации" армии России. Следствие считает, что в ночь на 26 февраля Миронов разбил окна в здании военного комиссариата Выборгского района, а также оставил на стенах антивоенные надписи.

  • 21 сентября в России была объявлена "частичная" мобилизация населения на войну в Украине. В этот же день неизвестные подожгли военкоматы в Забайкалье, Хабаровске, Амурской области и Красноярском крае. Позднее сообщения о поджогах военкоматов стали поступать и из других российских регионов , в том числе Ленинградской, Калининградской и Мурманской областей. Всего после начала мобилизации в России известно о более 40 случаях атак на административные здания.

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