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В Санкт-Петербурге арестован аспирант по делу об ущербе военкомату

Суд в Санкт-Петербурге отправил в СИЗО на два месяца аспиранта университета имени Алферова Владимира Миронова. Его обвиняют в хулиганстве и в публичной "дискредитации" российской армии. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Следствие считает, что в ночь на 26 февраля Миронов разбил окна в здании военного комиссариата Выборгского района, а также оставил на стенах антивоенные надписи. В сообщении пресс-службы указано, что преступный умысел аспиранта выражался в "непринятии внешней политики государства".

Статьи об уголовной и административной ответственности за так называемые "фейки" и "дискредитацию" армии появились в марте 2022 года, после начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину. "Фейками" могут признать любую информацию, которая противоречит официальной позиции властей. Правозащитники назвали статьи "фактическим введением военной цензуры".

  • 21 сентября в России была объявлена "частичная" мобилизация на войну в Украине. В этот же день неизвестные подожгли военкоматы в Забайкалье, Хабаровске, Амурской области и Красноярском крае. Позднее сообщения о поджогах военкоматов стали поступать и из других российских регионов , в том числе Ленинградской, Калининградской и Мурманской областей. Всего после начала мобилизации в России известно о более 40 случаях атак на административные здания, отмечает Север.Реалии.

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