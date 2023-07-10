В Китае при нападении с ножом на детский сад погибли шесть человек

В провинции Гуандун на юге Китая по меньшей мере шесть человек погибли и один получил ранения в результате нападения с ножом на детский сад. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на полицию. Среди жертв - один воспитатель, двое родителей и трое воспитанников, сказала представительница местных властей. Подозреваемый арестован.

Нападение произошло утром в понедельник в уезде Ляньцзян. Полиция назвала произошедшее случаем "преднамеренного нападения", подозреваемого задержали через 20 минут после атаки. Причины нападения расследуются.

В последние годы в Китае произошла целая серия нападений с ножом, в том числе в школах. В августе прошлого года нападавший ворвался в детский сад в юго-восточной провинции Цзянси, убив трех человек и ранив еще шестерых. В апреле 2021 года двое детей погибли и 16 получили ранения во время поножовщины в городе Бэйлюй Гуанси-Чжуанского автономного района. В октябре 2018 года 14 детей были ранены в результате нападения с ножом на детский сад в Чунцине на юго-западе Китая.

В 2018 году семь школьников погибли и еще 12 пострадали в результате нападения на учащихся средней школы в китайской провинции Шэньси. Нападавшего удалось задержать.



