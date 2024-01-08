В Климовске по-прежнему нет тепла примерно в половине домов

В микрорайоне Климовск в подмосковном Подольске 8 января, на пятый день после аварии на котельной, удалось восстановить теплоснабжение менее чем в половине домов - в 81 многоквартирном доме из 174. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного управления МЧС. Всё это время в Московской области стоят сильные морозы.

На третьи сутки после ЧП власти ввели в Подольске режим чрезвычайной ситуации локального характера. Для жителей Климовска также развернуты шесть пунктов временного размещения. Власти Московской области возложили ответственность за аварию на владельцев котельной. Она принадлежит Климовскому специализированному патронному заводу (КСПЗ) имени Юрия Андропова. Областные власти утверждают, что более суток не знали об аварии и узнали о ней только из сообщений жителей.

Управление Следственного комитета по Московской области накануне возбудило уголовное дело по факту отключения отопления в Подольске.

В сообщении Следственного комитета указано, что отключение произошло из-за прорыва теплотрасс. Сам прорыв, сказано в документе, случился "в результате неправильной эксплуатации котельной сотрудниками закрытого акционерного общества".

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в понедельник заявил, что власти возьмут котельную "в управление". На объекте также сняли особый режим, связанный с тем, что патронный завод - предприятие ВПК. Также, по словам Воробьёва, жителям микрорайона Климовск проведут перерасчёт коммунальных платежей. В январе им не нужно будет платить за отопление, а за электроэнергию они заплатят суммы, эквивалентные декабрьским платежам.

Проблемы с теплоснабжением после Нового года возникли не только в Климовске, но и в других городах и районах Подмосковья. При этом, как отмечает "Агентство", глава Московской области Андрей Воробьёв с 29 декабря по 6 января не появлялся на публике, вероятно, находясь на новогодних каникулах. В телеграм-канале губернатора отключили комментарии. До этого подписчики оставили там несколько сотен жалоб на отопление.

О проблемах с отоплением уже начиная с 2 января сообщали, в частности, жители Балашихи. 5 января сообщалось о том, что тепла не было в некоторых домах в Солнечногорском районе, в Химках и Люберцах.