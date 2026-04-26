26 апреля в Пхеньяне состоялось торжественное открытие мемориального комплекса и "Музея боевых подвигов героев зарубежной военной операции", как называют в КНДР военнослужащих, сражающихся на стороне России в ее войне против Украины.

В церемонии, приуроченной к "окончательному освобождению захваченной ВСУ части Курской области РФ" (в этом сражении наиболее активно российское командование применяло северокорейские подразделения), участвовали глава КНДР Ким Чен Ын и представители российского руководства, председатель Госдумы Вячеслав Володин и министр обороны Андрей Белоусов. На мемориале выбиты имена как российских, так и северокорейских военнослужащих, погибших в этих боях.

Российский президент Владимир Путин официально поблагодарил Ким Чен Ына "за возведение мемориала в кратчайшие сроки", назвав его "символом дружбы и единства двух народов".

По оценкам южнокорейской разведки (NIS) и западных спецслужб на апрель 2026 года, число погибших военнослужащих КНДР в войне России против Украины составляет не менее 2 тысяч человек. Общие же потери северокорейского контингента (включая убитых и раненых) оцениваются в 6 тысяч человек.

По состоянию на начало 2026 года, в прифронтовой Курской области РФ находилось не менее 11 тысяч северокорейских военных – 10 тысяч бойцов и около 1 тысячи военнослужащих инженерных подразделений.