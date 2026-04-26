В Колумбии произошел взрыв на шоссе: есть погибшие и раненые

В Колумбии на Панамериканском шоссе взорвался автобус, начиненный взрывчаткой: погибли как минимум 14 человек, еще 38 получили ранения – в том числе пять детей. Власти возложили ответственность за атаку на повстанцев.

Губернатор департамента Каука Октавио Гусман охарактеризовал произошедшее как "неизбирательную атаку на гражданское население". По словам очевидцев, взрыв был настолько мощным, что их отбросило на несколько метров назад.

Власти обвинили в организации взрыва группировку "Хайме Мартинес", состоящую из бывших членов расформированной повстанческой организации "Революционные вооруженные силы Колумбии" (FARC).

В 2016 году, после более 50 лет противостояния, переговоры между FARC и правительством завершились соглашением, в соответствии с которым организация разоружилась и в итоге распалась. Однако некоторые члены FARC с самого начала отказались участвовать в переговорах – они продолжают вести повстанческую деятельность в некоторых сельских районах Колумбии.

Как сообщает AP со ссылкой на местные власти, за последние два дня на юго-западе Колумбии произошло по меньшей мере 26 инцидентов, в результате которых пострадали мирные жители. В частности, в пятницу вблизи военных частей в городах Кали и Пальмира были взорваны два автомобиля, начиненные взрывчаткой.

Рост числа нападений происходит на фоне подготовки к президентским выборам в Колумбии, которые пройдут 31 мая.