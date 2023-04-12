В Коми горничная попыталась поджечь военкомат. Её задержали

В республике Коми в городе Усинске за попытку поджечь здание военкомата задержали 61-летнюю местную жительницу. Об этом сообщает ASTRA без ссылки на источник. Информация о попытке поджога также появилась в телеграм-канале Shot.

Речь идёт о военкомате на улице Промышленной, 24. ASTRA пишет, что во вторник жительница города бросила во входную дверь здания два "коктейля Молотова". Её якобы задержал полицейский, дежуривший у пункта отбора. Shot указывает, что пожара не произошло.

Подозреваемую в поджоге издания называют сотрудницей клининговой компании (горничной). По данным Shot, сейчас решается вопрос о возбуждении против неё дела о теракте.

Официального подтверждения этой информации нет.