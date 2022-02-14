В Коми возбудили дело о призывах к убийству главы региона Уйбы

В Коми региональное управление ФСБ возбудило уголовное дело в отношении правозащитника Андрея Ивашева, которого подозревают в призывах к убийству главы республики Владимира Уйбы. Об этом сообщает "7x7" со ссылкой на координатора Собрания общественности Республики Коми Алексея Колегова.

По версии ФСБ, Ивашев "призывал к экстремистской деятельности" в социальной сети "ВКонтакте". Он якобы оставил три комментария в разных группах, в которых сотрудники Центра по противодействию экстремизму увидели призывы к убийству "высшего должностного лица субъекта России". Ранее в отношении правозащитника возбудили два дела: о возбуждении ненависти и неуважении к суду.

По словам Колегова, Ивашев сейчас лежит в больнице, а комментарии были написаны два года назад. Правозащитник вину не признает. Он предположил, что уголовное преследование связано с его деятельностью и выигранными ранее делами об административных правонарушениях.