В Коми возбудили дело о призывах к убийству главы региона Уйбы

В Коми региональное управление ФСБ возбудило уголовное дело в отношении правозащитника Андрея Ивашева, которого подозревают в призывах к убийству главы республики Владимира Уйбы. Об этом сообщает "7x7" со ссылкой на координатора Собрания общественности Республики Коми Алексея Колегова.
По версии ФСБ, Ивашев "призывал к экстремистской деятельности" в социальной сети "ВКонтакте". Он якобы оставил три комментария в разных группах, в которых сотрудники Центра по противодействию экстремизму увидели призывы к убийству "высшего должностного лица субъекта России". Ранее в отношении правозащитника возбудили два дела: о возбуждении ненависти и неуважении к суду.
По словам Колегова, Ивашев сейчас лежит в больнице, а комментарии были написаны два года назад. Правозащитник вину не признает. Он предположил, что уголовное преследование связано с его деятельностью и выигранными ранее делами об административных правонарушениях.
- В декабре 2021 года полиция задержала Ивашева, в его доме прошёл обыск. После этого правозащитник обратился в суд. По его словам, следователи прислали постановление об обыске спустя две недели после него.
- В апреле 2021 года депутат Госсовета Коми Олег Михайлов пожаловался на угрозы со стороны главы республики Владимира Уйбы, который, по его словам, предлагал ему "выйти" и обещал "урыть".
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.