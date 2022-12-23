В Конгрессе опубликован итоговый доклад о нападении на Капитолий

Спецкомитет Палаты представителей Конгресса США, расследовавший нападение сторонников бывшего президента Дональда Трампа на Капитолий 6 января 2021 года, в четверг опубликовал итоговый доклад по итогам расследования. В нём он возложил на Трампа основную ответственность за беспорядки и высказался за его привлечение к уголовной ответственности по нескольких обвинениям, в том числе в заговоре с целью отмены результатов выборов президента США, - сообщает Голос Америки.

Авторы доклада считают, что основной причиной беспорядков 6 января, в ходе которых погибли несколько человек, а демонстранты, в том числе вооружённые, смогли ворваться в здание Капитолия, "стал один человек, - бывший президент США Дональд Трамп, за которым последовали многие другие". "Ни одно из событий 6 января не произошло бы без него", - подчёркивается в документе.

Члены спецкомитета попросили федеральных прокуроров предъявить обвинения экс-президенту в совершении четырёх преступлений, включая воспрепятствование работе Конгресса и мятеж. Они считают, что Трамп прямо подстрекал своих сторонников к нападению на Конгресс, чтобы добиться пересмотра итогов выборов 2020 года и, в конечном счёте, остаться у власти.

Это первый случай в истории США, когда специальный комитет рекомендует начать уголовное расследование в отношении экс-президента. Рекомендация со стороны Конгресса не обязывает Минюст предпринимать какие-либо шаги в отношении Трампа, и многие комментаторы отмечают, что выдвинуть обвинения против бывшего президента, которые были бы приняты судом, будет непросто.

Доклад объемом более 800 страниц основан на беседах с более чем тысячей свидетелей и сотнях тысяч документов, а также на решениях более чем 60 федеральных судов и судов штатов - все они отказали Трампу и его сторонникам в исках, которые оспаривали итоги выборов, согласно которым Трамп проиграл нынешнему президенту Джо Байдену.

Сторонники Трампа и он сам критикуют выводы, сделанные комитетом. Они указывают на то, что в его работе принимали участие только оппоненты бывшего президента - демократы и немногочисленные республиканцы. В комментариях, размещенных в социальной сети Truth Social после публикации заключительного доклада, Трамп охарактеризовал документ как "крайне предвзятый", а обвинения назвал "фейком". Трамп обвинил своих оппонентов в стремнении не допустить его к участию в выборах 2024 года и отметил, что большая часть обвинений уже была рассмотрена в ходе процесса по его импичменту в 2021 году. В Сенате тогда для его формального импичмента (Трамп к тому моменту уже покинул пост президента) не хватило голосов, что Трамп интерпретирует как свою победу.