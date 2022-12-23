Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

В Конгрессе опубликован итоговый доклад о нападении на Капитолий

Штурм Капитолия 6 января

Спецкомитет Палаты представителей Конгресса США, расследовавший нападение сторонников бывшего президента Дональда Трампа на Капитолий 6 января 2021 года, в четверг опубликовал итоговый доклад по итогам расследования. В нём он возложил на Трампа основную ответственность за беспорядки и высказался за его привлечение к уголовной ответственности по нескольких обвинениям, в том числе в заговоре с целью отмены результатов выборов президента США, - сообщает Голос Америки.

Авторы доклада считают, что основной причиной беспорядков 6 января, в ходе которых погибли несколько человек, а демонстранты, в том числе вооружённые, смогли ворваться в здание Капитолия, "стал один человек, - бывший президент США Дональд Трамп, за которым последовали многие другие". "Ни одно из событий 6 января не произошло бы без него", - подчёркивается в документе.

Члены спецкомитета попросили федеральных прокуроров предъявить обвинения экс-президенту в совершении четырёх преступлений, включая воспрепятствование работе Конгресса и мятеж. Они считают, что Трамп прямо подстрекал своих сторонников к нападению на Конгресс, чтобы добиться пересмотра итогов выборов 2020 года и, в конечном счёте, остаться у власти.

Это первый случай в истории США, когда специальный комитет рекомендует начать уголовное расследование в отношении экс-президента. Рекомендация со стороны Конгресса не обязывает Минюст предпринимать какие-либо шаги в отношении Трампа, и многие комментаторы отмечают, что выдвинуть обвинения против бывшего президента, которые были бы приняты судом, будет непросто.

Доклад объемом более 800 страниц основан на беседах с более чем тысячей свидетелей и сотнях тысяч документов, а также на решениях более чем 60 федеральных судов и судов штатов - все они отказали Трампу и его сторонникам в исках, которые оспаривали итоги выборов, согласно которым Трамп проиграл нынешнему президенту Джо Байдену.

Сторонники Трампа и он сам критикуют выводы, сделанные комитетом. Они указывают на то, что в его работе принимали участие только оппоненты бывшего президента - демократы и немногочисленные республиканцы. В комментариях, размещенных в социальной сети Truth Social после публикации заключительного доклада, Трамп охарактеризовал документ как "крайне предвзятый", а обвинения назвал "фейком". Трамп обвинил своих оппонентов в стремнении не допустить его к участию в выборах 2024 года и отметил, что большая часть обвинений уже была рассмотрена в ходе процесса по его импичменту в 2021 году. В Сенате тогда для его формального импичмента (Трамп к тому моменту уже покинул пост президента) не хватило голосов, что Трамп интерпретирует как свою победу.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Newsletter Subscription

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG