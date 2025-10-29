Ссылки для упрощенного доступа

В Копейске завершили разбор завалов на месте взрыва на военном заводе

Завод "Пластмасс" в Копейске, Челябинская область, 23 октября 2025 года
Завод "Пластмасс" в Копейске, Челябинская область, 23 октября 2025 года
В Копейске завершены аварийно-спасательные работы на месте взрыва на заводе "Пластмасс", который произошел 22 октября. Число погибших выросло до 23.

"Найдены тела 16 погибших, останки еще 7 погибших предстоит идентифицировать", – сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

В среду в Копейске проходят похороны пяти погибших в результате взрыва.

  • Взрыв произошел вечером 22 октября. На предприятии, помимо прочего, производят взрывчатые вещества. Власти заявили, что случившееся не было связано с атакой украинских беспилотников.
  • Следственный комитет возбудил дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.
