В Копейске завершили разбор завалов на месте взрыва на военном заводе

В Копейске завершены аварийно-спасательные работы на месте взрыва на заводе "Пластмасс", который произошел 22 октября. Число погибших выросло до 23.
"Найдены тела 16 погибших, останки еще 7 погибших предстоит идентифицировать", – сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.
В среду в Копейске проходят похороны пяти погибших в результате взрыва.
- Взрыв произошел вечером 22 октября. На предприятии, помимо прочего, производят взрывчатые вещества. Власти заявили, что случившееся не было связано с атакой украинских беспилотников.
- Следственный комитет возбудил дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.