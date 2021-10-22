В Королёве пришли с обыском к блогеру Игорю Гришину

В подмосковном Королёве в пятницу около восьми часов утра полиция пришла с обыском к гражданскому активисту, блогеру Игорю Гришину. Об этом он сообщил "ОВД-Инфо" (проект внесён в реестр СМИ-"иноагентов").

С чем связан обыск, неясно. Предположительно, следственные действия проводят по делу о нападении на Гришина в ночь с 19 на 20 сентября, когда в России подсчитывали результаты выборов. Заявление в полицию об этом нападении написали на самого Гришина, отмечает проект.

Четыре человека в капюшонах и масках напали на блогера, который освещал проблемы с допуском наблюдателей и прессы, недалеко от здания королевской территориальной избирательной комиссии. Видео нападения опубликовал телеграм-канал "Наукоград Королёв". В нападавших Гришин узнал тех же людей, которые приезжали 19 сентября на избирательный участок № 3602, на котором было зафиксировано множество нарушений в ходе голосования.

В начале сентября "Новая газета" получила аудиозапись с совещания в подмосковном Королёве, на котором, как утверждается, обсуждается подготовка к фальсификации предстоящих выборов в Госдуму. На аудиозаписи главам избирательных комиссий ставят задачи по количеству голосов за определённых кандидатов и объясняют, как именно этот результат будет обеспечиваться. "Новая газета" опубликовала фрагменты аудиозаписи в своём материале.