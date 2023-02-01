В Краматорске в результате попадания ракеты разрушен жилой дом

В центре города Краматорск Донецкой области Украины в результате ракетного обстрела разрушены два подъезда многоквартирного жилого дома.

По данным главы Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко, погибли по меньшей мере два человека и ещё семеро получили ранения. При этом под завалами, которые начали разбирать спасатели, с высокой долей вероятности находятся люди.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ракетный удар по Краматорску "ежедневной реальностью жизни страны, которая территориально граничит с абсолютным злом".

Российская сторона, которую украинские власти обвиняют в произошедшем, обстрел пока не комментировала.

Краматорск контролируется украинскими военными, но находится в нескольких десятках километров от города Бахмут, на который наступают российские войска, и вокруг которого идут одни из самых ожесточённых боёв с начала войны.