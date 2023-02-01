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В Краматорске в результате попадания ракеты разрушен жилой дом

Последствия попадания ракеты в жилой дом в Краматорске 

В центре города Краматорск Донецкой области Украины в результате ракетного обстрела разрушены два подъезда многоквартирного жилого дома.

По данным главы Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко, погибли по меньшей мере два человека и ещё семеро получили ранения. При этом под завалами, которые начали разбирать спасатели, с высокой долей вероятности находятся люди.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ракетный удар по Краматорску "ежедневной реальностью жизни страны, которая территориально граничит с абсолютным злом".

Российская сторона, которую украинские власти обвиняют в произошедшем, обстрел пока не комментировала.

Краматорск контролируется украинскими военными, но находится в нескольких десятках километров от города Бахмут, на который наступают российские войска, и вокруг которого идут одни из самых ожесточённых боёв с начала войны.

  • Всего за время войны в Украине зафиксированы десятки случаев массовой гибели мирных жителей в результате ракетных и артиллерийских обстрелов с российской стороны. Так, в марте прошлого года в результате бомбардировки российской авиацией Мариупольского драматического театра погибли, по данным украинских властей, около 300 человек. 50 мирных жителей лишились жизни в апреле в результате ракетного удара по вокзалу в Краматорске, 48 - в июле после обстрела жилого многоэтажного дома в городе Часов Яр, в том же месяце в результате ракетного удара по Виннице погибли 27 человек. В августе, в День независимости Украины, Россия нанесла ракетный удар по железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области, убив 25 гражданских лиц. В октябре во время одного из самых массированных ракетных обстрелов российскими войсками территории Украины погибли свыше 30 мирных жителей. 14 января текущего года в результате удара по жилому дому в Днепре погибли 46 человек.
  • По данным ООН, к середине января число погибших гражданских лиц в Украине превысило семь тысяч, среди них более четырёхсот - дети. При этом речь идёт только о задокументированных и подтвержденных случаях гибели мирных жителей - на самом деле погибших может быть в разы больше.

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"Потери ни с чем не сравнимые"
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"Потери ни с чем не сравнимые"

Цена обороны Бахмута


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