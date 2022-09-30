В Краснодаре рэпер Walkie покончил с собой из-за войны и мобилизации

В Краснодаре в пятницу покончил с собой рэп-артист Иван Петунин, выступавший под сценическим псевдонимом Walkie. Он оставил видеопослание, в котором заявил, что не готов идти на войну и убивать людей. Walkie выбросился из окна своей квартиры.

В видео, которое он записал перед самоубийством, Walkie рассказывает, что принял фатальное решение из-за объявления в России частичной мобилизации. Он также сообщил, что все семь месяцев с начала вооружённого вторжения России в Украину ему "было очень больно". Walkie придерживался пацифистских позиций и не хотел брать в руки оружие. Певец рассказал, что у него есть отсрочка от призыва по состоянию здоровья, но он не верит, что военкоматы будут принимать отсрочки во внимание, и считает, что частичная мобилизация вскоре превратился в полную. "Мы все стали заложниками одного маньяка," - сказал Walkie.

Перед смертью рэпер также отправил текстовое послание своей девушке, призвав её хранить память о нём и помнить, что он всегда жил по совести.

Ивану Петунину было 27 лет. За полдня до смерти он выложил в интернет свой новый альбом "Walk Out Boy 3".