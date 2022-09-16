Рэпер Oxxxymiron записал в России протестный видеоклип

Рэпер Oxxxymiron выпустил новый видеоклип "Ойда", в котором выступает против политики российских властей. Клип был снят на улицах Санкт-Петербурга, несмотря на то, что после начала российского военного вторжения в Украину рэпер предпочитал жить и давать концерты за пределами России. Автор выступает не только против войны в Украине, но и против массовых репрессий и преследования инакомыслящих.

В клипе "Ойда" Oxxxymiron говорит о том, что готов вернуться в андерграунд, передаёт привет "СК и прокуратуре" и солидаризируется с российской оппозицией. "На нашем флаге - белый снег и синяя река," - поёт Oxxxymiron, намекая на белый флаг с синей полосой, который стал символом антивоенного протеста оппозиции в России и за рубежом. В припеве он обращается, видимо, к российским властям, упоминая, что те отняли у многих россиян Россию как дом: "Заберите дом, подавитесь в нём - а мы пересоберём".

28 сентября Замоскворецкий суд Москвы должен рассмотреть иск прокуратуры к Oxxxymiron о признании одной из его песен экстремистской.