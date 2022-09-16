Рэпер Oxxxymiron записал в России протестный видеоклип

Рэпер Oxxxymiron выпустил новый видеоклип "Ойда", в котором выступает против политики российских властей. Клип был снят на улицах Санкт-Петербурга, несмотря на то, что после начала российского военного вторжения в Украину рэпер предпочитал жить и давать концерты за пределами России. Автор выступает не только против войны в Украине, но и против массовых репрессий и преследования инакомыслящих.
В клипе "Ойда" Oxxxymiron говорит о том, что готов вернуться в андерграунд, передаёт привет "СК и прокуратуре" и солидаризируется с российской оппозицией. "На нашем флаге - белый снег и синяя река," - поёт Oxxxymiron, намекая на белый флаг с синей полосой, который стал символом антивоенного протеста оппозиции в России и за рубежом. В припеве он обращается, видимо, к российским властям, упоминая, что те отняли у многих россиян Россию как дом: "Заберите дом, подавитесь в нём - а мы пересоберём".
28 сентября Замоскворецкий суд Москвы должен рассмотреть иск прокуратуры к Oxxxymiron о признании одной из его песен экстремистской.
- Мирон Фёдоров, выступающий под сценическим псевдонимом Oxxxymiron - один из самых популярных российских рэп-исполнителей. Ещё до начала военного вторжения в Украину он неоднократно выступал с осуждением идеологических репрессий в России, коррупции, признания СМИ и физических лиц иностранными агентами - последнему вопросу посвящена его песня "Агент" из альбома "Красота и уродство".
- После начала российской войны в Украине Oxxxymiron покинул Россию и провёл в Европе концертный тур под лозунгом Russians Against War ("Русские против войны"). Все сборы от концертов были переданы в польский фонд помощи украинским беженцам.
- Oxxxymiron родился в 1985 году в Ленинграде. В возрасте девяти лет вместе с родителями переехал в Германию, затем в Великобританию, где окончил Оксфордский университет по специальности "история средневековой литературы". В молодости начал писать рэп на русском языке, потом вернулся в Санкт-Петербург и стал одним из главных исполнителей и продюсеров русскоязычной рэп-музыки.
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