В Краснодаре утвердили новые правила уличных выступлений

Мэрия Краснодара обязала уличных музыкантов согласовывать выступления и запретили исполнять произведения, "противоречащие общественной морали".

Согласно постановлению, теперь музыканты и артисты обязаны подать заявление не позднее чем за 20 дней до выступления. В заявке необходимо указать паспортные данные всех участников, число которых не может превышать шести человек, адрес заявителя, жанр выступления и "репертуарный перечень исполняемых произведений".

Заявление подается в управление культуры администрации города. В течение пяти рабочих дней ведомство должно либо согласовать проведение выступления, либо направить заявителю уведомление об отказе.

Постановление также устанавливает ряд требований к уличным музыкантам. Им запрещено курить, распивать спиртные напитки и заниматься попрошайничеством.

Отдельно оговаривается содержание репертуара: не допускаются "политические призывы или агитация", ненормативная лексика, а также "призывы к экстремизму, насилию, пропаганде войны".

Преследование уличных музыкантов в России активизировалось после выступлений группы "Стоптайм" в Санкт-Петербурге, исполнявшей, в том числе, песни объявленных "иноагентами" Монеточки и Нойза МС. В середине октября троих участников группы — вокалистку Наоко (Диану Логинову), гитариста Александра Орлова и барабанщика Владислава Леонтьева — задержали и отправили под административный арест по обвинению в организации массового скопления граждан в общественном месте. После этого их несколько раз подряд вновь помещали в спецприемник по "карусельной" схеме — сразу после окончания предыдущего ареста.

В конце ноября после трёх последовательных административных арестов Наоко и Орлов покинули Россию. Позднее они выступили на улицах Еревана, а 21 декабря Наоко вышла на сцену вместе с Монеточкой и Нойзом в Вильнюсе.