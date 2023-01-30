В Краснодаре задержали супругов после доноса посетителя ресторана

В Краснодаре в ресторане задержали супругов Олесю и Алексея Овчинниковых из-за антивоенных высказываний в личной беседе. Об этом "ОВД-Инфо" сообщила их дочь.
Супругов задержали после того как кто-то из посетителей ресторана вызвал полицию. По словам Овчинниковых, приехавшие на вызов полицейские надели на них наручники, уложили на пол и держали в таком положении около часа, а затем отвезли в отдел полиции. Там на них составили протокол о мелком хулиганстве и оставили на ночь до суда. Дома у Овчинниковых осталась 9-летняя дочь, за которой пришлось присматривать посторонним.
По словам супругов, полицейские прямо говорили им, что задержание связанно с антивоенными высказываниями.
- Россия вторглась в Украину 24 февраля 2022 года. Российские власти подавляют антивоенные протесты и наказывают за антивоенные высказывания. Деятелям культуры, критикующим российскую агрессию, запрещают выступать, а их имена вычёркивают из афиш. Преподавателей увольняют из школ и университетов.
- В России заводят административные и уголовные дела против участников антивоенных выступлений по новым статьям о дискредитации российской армии и распространении фейков о ней, в том числе в соцсетях.
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