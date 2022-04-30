Ученики поддержали уволенного после антивоенных разговоров педагога

В Краснодаре родители учеников одной из школ выступили в поддержку учительницы Маручаны Ворониной, которую уволили после её антивоенных высказываний на уроке. Об этом сообщает издание "Вёрстка".

Учительницу уволили после доноса одного из учеников. Он записал проведение урока на диктофон и передал запись родителям. Они решили, что Воронина устраивала на уроках "русофобскую пропаганду" и "оскорбляла символ победы георгиевскую ленту", и пожаловались на учительницу в школу.

Родители школьников, несогласные с увольнением Ворониной, написали коллективное письмо на имя главы администрации Краснодара Андрея Алексеенко в защиту педагога. Они также рассказали "Вёрстке", что ребёнок, записавший разговор, периодически вступает в конфронтацию с другими детьми, срывает уроки, а его родители конфликтуют с учительницей.

Ученики в поддержку Ворониной сделали плакаты и принесли их в школу.

Местные СМИ уточняют, что педагог написала заявление об увольнении по собственному желанию. В школе, где работала Воронина, проводят проверку правоохранительные органы.

Вскоре после вооружённого вторжения на территорию Украины российские власти ужесточили законодательство. В России заводят административные и уголовные дела против участников антивоенных выступлений по новым статьям о дискредитации российской армии и распространении фейков о ней, в том числе в соцсетях.

С начала войны были задержаны свыше 15 тысяч человек, возбуждены десятки уголовных дел. В стране фактически введена военная цензура, запрещающая СМИ освещать войну не с государственных позиций.

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