В Краснодаре задержан подозреваемый в поджоге здания ФСБ

В Краснодаре задержан 46-летний житель Волгоградской области Игорь Паскарь, который 14 июня пытался поджечь здание регионального управления ФСБ. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Он кинул бутылку с зажигательной смесью во входную дверь. В результате загорелся коврик для ног. Его потушили сами сотрудники, передает издание.

Ранее в соцсетях было опубликовано предположительно фото поджога, кто сделал снимок - неизвестно.

Подозреваемого в попытке поджога задержали полицейские и передали сотрудникам ФСБ. У задержанного нашли тюбики с синей и желтой краской.

По версии полиции, Паскарь пытался поджечь здание из хулиганских побуждений.

С начала войны в Украине в России совершены попытки поджогов не менее 15 военкоматов и призывных пунктов в разных регионах. В большинстве случаев те, кто это сделал, не установлены.