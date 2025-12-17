В Краснодарском крае после атаки дронов произошёл пожар на НПЗ

В Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае после атаки беспилотников произошёл пожар на нефтеперерабатывающем заводе.

В оперштабе региона заявили, что на территорию НПЗ "упали" обломки дрона из-за чего "произошло возгорание технологического оборудования и трубопровода на площади 100 кв. метров", его потушили. Украинские телеграм-каналы Exilenova+ и Supernova+ опубликовали фотографии и видео предполагаемого пожара на НПЗ.

В Минобороны России заявили, что в ночь на 17 декабря средства ПВО сбили 94 украинских дрона над шестью регионами и акваториями Азовского и Чёрного морей. В частности Минобороны отчиталось о 31 сбитом украинском беспилотнике над территорией Краснодарского края. По данным оперштаба, пострадали два человека. В Славянском районе беспилотники повредили две высоковольтные линии электропередачи, без электричества остаются 12,7 тысяч человек.

Заместитель губернатора региона Александр Руденко сообщил, что приостановлена деятельность 21 детского сада и трёх школ в связи с отключением воды, электричества и тепла. По ступенчатому расписанию работают пять школ.

Российские НПЗ регулярно становятся объектами атак украинских беспилотников.