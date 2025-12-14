Украинские дроны ударили по нефтебазе, НПЗ и химзаводу

В ночь на воскресенье 14 декабря в Урюпинске Волгоградской области в результате атаки дронов загорелась нефтебаза, сообщил губернатор Андрей Бочаров.

По его словам, в городе "в результате падения обломков БПЛА зафиксирован очаг возгорания на нефтебазе", жителей прилегающих к нефтебазе домов эвакуировали, пострадавших нет.

Astra пишет со ссылкой на открытые источники, что на нефтебазе ООО "АльфаОйл" в Урюпинске — 18 резервуаров. 3 декабря она уже подвергалась атаке дронов.

В Ярославле целью беспилотников вновь стал НПЗ ПАО "Славнефть‑ЯНОС". Его уже атаковали в ночь на 12 декабря.

В Краснодарском крае местные жители сообщали о взрывах в районе Афипского НПЗ и о поврежденных домах в близлежащих районах. Оперштаб Краснодарского края подтвердил "падение обломков БПЛА по двум адресам" — пожар потушили, пострадавших нет.

Жители Щёкино Тульской области сообщили о взрывах и пожаре в районе химического завода "Щёкиноазот", который летом уже останавливал работу после атаки в ночь на 17 июля. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев написал в телеграме, что силы ПВО сбили 15 украинских беспилотников в небе над областью, пострадавших и "повреждений инфраструктуры" нет. "Щёкиноазот" — это ведущий производитель метанола, капролактама, минеральных удобрений, серной кислоты, в его состав входит ОАО "Химволокно", которое находится под украинскими санкциями, отмечает "Настоящее Время".

В течение ночи украинский телеграм-канал Exelinova+ сообщал об ударах дронов по смоленской ГРЭС (областные власти это отрицают), в телеграм-канал "Крымский ветер" сообщалось об атаке на энергоподстанцию в Джанкое в аннексированном Крыму (она используется для связи с энергосистемами Херсонской и Запорожской областей) и нефтебазу в поселке Битумное под Симферополем.

В Минобороны России заявили, что за ночь российские силы ПВО перехватили и уничтожили 141 украинский беспилотник, при этом Волгоградская область, где находится Урюпинск, в сводке не упоминается.