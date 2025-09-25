В Краснодарском крае, вероятно, атакован завод "ЕвроХим"

В ночь на 25 сентября в Белореченском районе Краснодарского края обломки беспилотников упали на территорию крупного предприятий, возник пожар. По данным регионального оперативного штаба, площадь возгорания составила около 50 квадратных метров, его быстро ликвидировали. Около 140 сотрудников эвакуировали в защитное укрытие, пострадавших нет.

Официально название предприятия не уточняется.

Украинские телеграм-каналы Exilenova+ и Supernova+ утверждают, что удар пришёлся по заводу "ЕвроХим — Белореченские Минудобрения", где выпускают минеральные удобрения, в том числе фосфорсодержащие продукты и серную кислоту. По данным канала Astra, местные жители сообщили о перекрытии дорог в районе завода.

Минобороны России заявило, что в ту же ночь силы ПВО сбили 45 украинских беспилотников над Краснодарским и Ростовским регионами, акваториями Чёрного и Азовского морей, а также над аннексированным Крымом.

Завод "ЕвроХим — Белореченские Минудобрения" считается крупнейшим промышленным предприятием юга России, на нём работают около 900 сотрудников.

Агентство Reuters ранее сообщало, что "ЕвроХим " входит в число пяти российских химических компаний, обеспечивших более 75% поставок веществ, необходимых для производства взрывчатки и пороха. Компания утверждает, что не имеет отношения к оборонному сектору, а её продукция используется исключительно в мирных целях.

