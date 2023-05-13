В Красноярске активистку уволили после штрафа за "дискредитацию"

Красноярскую преподавательницу и активистку Наталью Подоляк, оштрафованную ранее по статье о так называемой дискредитации армии, уволили из института. Ранее её руководителя вызывали в прокуратуру, рассказала Подоляк Сибирь.Реалии.
Подоляк уволили из Сибирского института бизнеса, управления и психологии. Она руководила там спортивным клубом и, по её словам, имеет 30-летний стаж работы. В мотивировочной части приказа говорится об устранении нарушений законодательства о противодействию экстремизму, а причиной увольнения названы нарушения трудовых обязанностей и дисциплинарные взыскания.
По словам Подоляк, дисциплинарных взысканий у нее не было, но есть "судимость" – 10 суток за оскорбление полицейских в 2020 году, а также штраф за так называемую дискредитацию российской армии в декабре 2022 года. Он был связан с её комментарием, в котором говорилось, что российские военные в Украине воюют "на чужой земле".
"Они всё к борьбе с экстремизмом хотят приурочить – я не против, но вы напишите в трудовую, что вы меня увольняете за дискредитацию", – настаивает Подоляк.
Активистка добавила, что за две недели до увольнения исполняющую обязанности ректора Софию Забуга вызывали в прокуратуру с документами, касающимися Подоляк – трудовым договором и трудовой книжкой, должностной инструкцией.
- В 2021 году Железнодорожный районный суд арестовал Подоляк на 10 суток за комментарий в соцсети к публикации о задержаниях за "нарушение карантина". Суд признал ее виновной по статье о возбуждении ненависти, сославшись на экспертизу, в которой говорится, что употреблённое ей слово "менты" – это социальная группа.
- В июле 2022 года Европейский суд по правам человека зарегистрировал жалобу Подоляк на штраф за якобы нападение на полицейского на акции "Он нам не царь". В 2019 году суд признал Подоляк виновной в применении к полицейскому не опасного для здоровья насилия. Она задела ногой сотрудника МВД, чтобы обратить его внимание на человека, которому стало плохо, это и было расценено как нападение. Ей назначили штраф размером в 150 тысяч рублей.
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