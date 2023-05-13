В Красноярске активистку уволили после штрафа за "дискредитацию"

Красноярскую преподавательницу и активистку Наталью Подоляк, оштрафованную ранее по статье о так называемой дискредитации армии, уволили из института. Ранее её руководителя вызывали в прокуратуру, рассказала Подоляк Сибирь.Реалии.

Подоляк уволили из Сибирского института бизнеса, управления и психологии. Она руководила там спортивным клубом и, по её словам, имеет 30-летний стаж работы. В мотивировочной части приказа говорится об устранении нарушений законодательства о противодействию экстремизму, а причиной увольнения названы нарушения трудовых обязанностей и дисциплинарные взыскания.

По словам Подоляк, дисциплинарных взысканий у нее не было, но есть "судимость" – 10 суток за оскорбление полицейских в 2020 году, а также штраф за так называемую дискредитацию российской армии в декабре 2022 года. Он был связан с её комментарием, в котором говорилось, что российские военные в Украине воюют "на чужой земле".

"Они всё к борьбе с экстремизмом хотят приурочить – я не против, но вы напишите в трудовую, что вы меня увольняете за дискредитацию", – настаивает Подоляк.

Активистка добавила, что за две недели до увольнения исполняющую обязанности ректора Софию Забуга вызывали в прокуратуру с документами, касающимися Подоляк – трудовым договором и трудовой книжкой, должностной инструкцией.