Жительницу Красноярска осудили за комментарии о войне в Украине

Красноярскую активистку Наталью Подоляк признали виновной по статье о дискредитации вооруженных сил России из-за комментариев под постами в социальной сети "ВКонтакте".
Дискредитирующими суд признал такие комментарии "Они сейчас на чужой земле воюют, а Родине ничего не угрожало" и "Даже если Вы не считаете их братским и дружественным народом, это не дает нам права оккупировать, разрушать и убивать на их же земле!".
Ей назначили штраф в размере 30 тысяч рублей. Об этом сообщает Сибирь.Реалии со ссылкой на саму активистку. Подоляк не считает, что её слова дискредитируют армию, и планирует обжаловать решение суда.
В декабре 2020 года суд арестовал Подоляк на 10 суток за комментарий в соцсети "о ментах" к публикации о задержаниях за нарушение карантина. Суд признал её виновной по административной статье о возбуждении ненависти либо вражды сославшись на экспертизу, в которой говорится, что "менты" - это социальная группа. При этом представитель стороны обвинения просил в качестве наказания штраф.
- В июле 2020 года Европейский суд по правам человека зарегистрировал жалобу Подоляк на штраф за якобы нападение на полицейского на акции "Он нам не царь". В феврале 2019 года суд в Красноярске признал активистку виновной в применении не опасного для здоровья насилия в отношении сотрудника полиции во митинга. Она задела ногой сотрудника МВД, чтобы обратить его внимание на человека, которому стало плохо, это и было расценено как нападение. Её приговорили к штрафу в 150 тысяч рублей и выплате компенсации морального вреда в 20 тысяч рублей полицейскому Дмитрию Данилову.
- Ранее Наталья Подоляк работала доцентом кафедры физической культуры Сибирского федерального университета, её общий стаж работы по специальности более 20 лет. После суда вуз контракт с ней не продлил.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.