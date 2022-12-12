Жительницу Красноярска осудили за комментарии о войне в Украине

Красноярскую активистку Наталью Подоляк признали виновной по статье о дискредитации вооруженных сил России из-за комментариев под постами в социальной сети "ВКонтакте".

Дискредитирующими суд признал такие комментарии "Они сейчас на чужой земле воюют, а Родине ничего не угрожало" и "Даже если Вы не считаете их братским и дружественным народом, это не дает нам права оккупировать, разрушать и убивать на их же земле!".

Ей назначили штраф в размере 30 тысяч рублей. Об этом сообщает Сибирь.Реалии со ссылкой на саму активистку. Подоляк не считает, что её слова дискредитируют армию, и планирует обжаловать решение суда.

В декабре 2020 года суд арестовал Подоляк на 10 суток за комментарий в соцсети "о ментах" к публикации о задержаниях за нарушение карантина. Суд признал её виновной по административной статье о возбуждении ненависти либо вражды сославшись на экспертизу, в которой говорится, что "менты" - это социальная группа. При этом представитель стороны обвинения просил в качестве наказания штраф.