В Красноярске бар заявил о закрытии после проверки по доносу Мизулиной

Красноярский бар "Элтон" объявил о закрытии после полицейской проверки по доносу главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, а также визита активистов движения "Северный человек", которые пытались сорвать работу заведения.

В заявлении руководства бара говорится, что они не в состоянии обеспечить безопасность сотрудников и посетителей, когда "ведётся пропаганда ненависти, фактически поощряются столкновения одних граждан страны с другими", - сообщает Сибирь.Реалии.

В СМИ "Элтон" нередко назвали квир- или ЛГБТ-баром. Представители "Элтона" это отрицали, однако критиковали законы о запрете так называемой пропаганды ЛГБТ и называли бар пространством, открытым для всех.

В декабре прошлого года в "Элтон" уже приходила полиция. Тогда из заведения увезли всех посетителей из-за поступившей жалобы на целующихся в помещении молодых людей.

Как пишут СМИ, в ночь с 23 на 24 февраля в баре "Элтон" прошла травести-вечеринка "День защитника Отечества". На фото и видео с мероприятия обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Ее возмутило, что мужчины, выступавшие на сцене, были накрашены и одеты как женщины. "В Красноярске ЛГБТ-бар не только не закрылся, но и провел провокационную вечеринку в честь Дня защитника Отечества. Мы обратимся в МВД России по этой ситуации", – написала Мизулина.

В ночь с 24 на 25 февраля в баре "Элтон" сотрудники полиции задержали 12 человек, всего проверили 19 посетителей и сотрудников бара. С них взяли объяснительные, однако о чём конкретно – неизвестно. В полиции Красноярска также заявили, что проверили алкоголь и наличие запрещённых веществ и предметов. Представитель "Элтона" отверг претензии Мизулинов, заявив: "Я не вижу никакой проблемы в том, что все граждане России, которые являются нашими гостями, точно такие же, как и все остальные. Точно так же, как и в других барах, мы отмечали государственный праздник. На сцене выступал артист, это не какая-то форма, был специально сшит тематический костюм, к любым праздникам делаются тематические номера. Я не понимаю, почему наши общественники считают, что граждане России не имеют права отмечать государственный праздник". Однако со страниц бара в соцсетях позже пропали все фото и видео, снятые в тот вечер.

Вечером 25 февраля к бару пришли представители движения "Северный человек", чтобы сорвать работу заведения. Администрация вызвала сотрудников Росгвардии, позже приехала "следственная группа". Работу бара пришлось остановить, гостей провожали до такси в целях безопасности. Как сказано на страницах "Северного человека", это движение по "консолидация русских людей внутри России". О его создании в 2022 году заявил российский рэпер Миша Маваши.