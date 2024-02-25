В Красноярске людей в баре задержали после сообщения Мизулиной

Сотрудники МВД и Росгвардии в Красноярске вечером 24 февраля устроили рейд и проверили заведение "Элтон" на пропаганду так называемых нетрадиционных ценностей. Как сообщается в телеграм-канале регионального управления МВД, в результате рейда в отдел полиции доставили 12 посетителей бара, с которых взяли объяснения, о чём конкретно - неизвестно. В полиции также заявили, что проверили алкоголь и наличие запрещённых веществ и предметов. В отношении владельца клуба, как сообщается, "проводится проверка по факту провокационной вечеринки".

Как пишут СМИ, в ночь на 24 февраля в баре "Элтон" прошла травести-вечеринка "День защитника Отечества". На фото и видео с мероприятия обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Ее возмутило, что мужчины, выступавшие на сцене, были накрашены и одеты как женщины.

"В Красноярске ЛГБТ-бар не только не закрылся, но и провел провокационную вечеринку в честь Дня защитника Отечества. Мы обратимся в МВД России по этой ситуации", – написала Мизулина.

После этого поста в соцсети в полиции заявили, что проведут проверку. В самом баре изданию NGS24.RU рассказали, что знают посетителя, который отправил донос с фото и видео Мизулиной. По их словам, это посетитель, который ранее бывал в заведении, но на одной из вечеринок "повел себя недостойно" и после "обиделся". "Это, к слову, о качестве того, кто делает такие доносы", – отметил представитель "Элтона". Он сослался и на недавнее выступление президента России Владимира Путина, который заявил, что лица так называемой нетрадиционной ориентации в России якобы не подвергаются дискриминации.

"Точно так же, как и в других барах, мы отмечали государственный праздник. На сцене выступал артист, это не какая-то форма, был специально сшит тематический костюм, к любым праздникам делаются тематические номера. Я не понимаю, почему наши общественники считают, что граждане России не имеют права отмечать государственный праздник", – цитирует его Сибирь.Реалии. Однако со страниц бара в соцсетях позже пропали все фото и видео, снятые вечером.

В декабре в "Элтон" уже приходила полиция. Тогда из заведения увезли всех посетителей из-за поступившей жалобы на целующихся в помещении молодых людей. После первого рейда на бар составили протокол о так называемой пропаганде ЛГБТ. Представители "Элтона" тогда отрицали, что он является ЛГБТ-баром. Как обратила внимание "Медиазона", дело прекратили в связи с отсутствием состава административного правонарушения.