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В Красноярске пикетчика задержали за детский рисунок "Скажи фашизму нет"

Полиция Красноярска задержала местного жителя Александра Капустина, проводившего одиночный антивоенный пикет у здания ФСБ. В руках Капустин держал распечатку детского рисунка, на котором были изображены солнце, земной шар, голуби мира и надпись "Скажи фашизму нет". Ранее этот рисунок ребенка участвовал в детском конкурсе на тему "Нет войне", который проводило управление Генпрокуратуры России по Сибирскому федеральному округу, - сообщает Сибирь.Реалии.

Капустина доставили в отделение полиции и вскоре отпустили, составив на него протокол по административной статье о нарушении "режима повышенной готовности", введенной в 2020 году в начале пандемии коронавируса. Ответственность по этой статье предполагает штраф от одной до тридцати тысяч рублей.

Конкурс детских рисунков и очерков на тему "Нет войне" и "Никто не забыт, ничто не забыто" Сибирское управление Генеральной прокуратуры провело 1 июня, в международный день защиты детей. "Международный день защиты детей - это призыв ко всем людям нашей огромной планеты Земля: дети имеют право на счастливое и мирное детство и обеспечить его - обязанность взрослого населения нашей планеты," - говорится в релизе ведомства. Победителей в конкурсе определять не стали, всем детям вручили памятные подарки.

Александра Капустина уже задерживали в феврале за пикет с плакатом "Путин, руки прочь от Украины!" Тогда ему тоже вменили в вину нарушение коронавирусных ограничений. В середине июня Центральный районный суд Красноярска арестовал Капустина на трое суток за намерение провести одиночный пикет в поддержку политзаключенных.

По информации "ОВД-Инфо", с начала военного вторжения России в Украину 24 февраля 2002 года в России произошло 16309 задержаний граждан, публично высказывавших антивоенную позицию.

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