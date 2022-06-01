Генпрокуратура в Сибири провела конкурс детских рисунков "Нет войне"

Управление Генеральной прокуратуры России по Сибирскому федеральному округу организовало конкурс детского рисунка и очерка на темы "Нет войне" и "Никто не забыт, ничто не забыто". Об этом сообщается на сайте ведомства.
Организаторы не стали определять победителей, поскольку были "очарованы очень многими работами". Всем участникам вручили "небольшие подарки с символикой 300-летия образования российской прокуратуры".
Конкурс был приурочен к Международному дню защиты детей, который отмечается 1 июня. "Международный день защиты детей – это призыв ко всем людям нашей огромной планеты Земля: дети имеют право на счастливое и мирное детство и обеспечить его – обязанность взрослого населения нашей планеты", — считают в сибирской прокуратуре.
- За антивоенные высказывания, в том числе за фразу "Нет войне", в России заводят административные дела по статье о дискредитации российской армии. По подсчётам правозащитного проекта "ОВД-Инфо", с начала войны с Украиной по этой статье обвинили более 2000 россиян. Им выписали штрафы общей суммой около 20 миллионов рублей.
- За три месяца российского вторжения в Украину, по данным ООН, погибли 4113 мирных украинца, из которых 264 — дети. Более пяти тысяч украинцев ранены, среди них больше четырёхсот детей.
- Россия вторглась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. После этого в детских садах и школах неоднократно проводились акции в поддержку войны. В частности, детей выстраивали буквой Z — неофициальным символом российского вторжения или фотографировали с этим знаком, раскрашенным в цвета георгиевской ленты или российского триколора.
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