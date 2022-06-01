Генпрокуратура в Сибири провела конкурс детских рисунков "Нет войне"

Управление Генеральной прокуратуры России по Сибирскому федеральному округу организовало конкурс детского рисунка и очерка на темы "Нет войне" и "Никто не забыт, ничто не забыто". Об этом сообщается на сайте ведомства.

Организаторы не стали определять победителей, поскольку были "очарованы очень многими работами". Всем участникам вручили "небольшие подарки с символикой 300-летия образования российской прокуратуры".

Конкурс был приурочен к Международному дню защиты детей, который отмечается 1 июня. "Международный день защиты детей – это призыв ко всем людям нашей огромной планеты Земля: дети имеют право на счастливое и мирное детство и обеспечить его – обязанность взрослого населения нашей планеты", — считают в сибирской прокуратуре.