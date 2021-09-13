В Красноярске присяжные оправдали жителя по делу о "ворах в законе"

В Красноярске присяжные заседатели единогласно оправдали Константина Найбауэра по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии. Они решили, что его положение вора в законе не доказано. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу краевого суда.

Суд также отменил Найбауэру меру пресечения – ранее он находился под домашним арестом. Приговор судья вынесет после обсуждения последствий вердикта, которое состоится 16 сентября.

В октябре 2019 года Найбауэра задержали сотрудники уголовного розыска при поддержке СОБРа. Сообщалось, что он известен в криминальной среде как Костя Канский. Против него возбудили дело по статье "занятие высшего положения в преступной иерархии". Он стал первым в крае обвиняемым по этой статье после ее появления в Уголовном кодексе за полгода до этого. МВД тогда публиковало видео штурма бойцами СОБРа его дома.

По версии следствия, с 1997 года и по настоящее время Найбауэр занимал высшее положение в преступной иерархии, в его сферу влияния входили Красноярский край и Тува.

Найбауэр сам попросил, чтобы его дело рассматривали присяжные. Ранее он был дважды судим.

В начале августа коллегия присяжных Томского областного суда оправдала местного жителя по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии. Сообщалось, что это Николай Кузьмичев, известный как Коля Томский. Его арестовали в 2019 году в Томске и инкриминировали статью "занятие высшего положения в преступной иерархии". Это было первое в России уголовное дело, возбужденное по этой статье.

Закон об ужесточении наказания для лидеров преступных группировок был подписан в апреле 2019 года. Статья "занятие высшего положения в преступной иерархии" предусматривает лишение свободы на срок от восьми до 15 лет со штрафом в размере до 5 миллионов рублей.