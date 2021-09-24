В Красноярске сторонницу Навального задержали за посты в соцсетях

В Красноярске задержана бывшая сотрудница штаба оппозиционера Алексея Навального (сеть штабов была закрыта после признания их Минюстом экстремистскими организациями) Наталья Петеримова. На нее составили протокол о распространении экстремистских материалов. Об этом сообщает Сибирь.Реалии со ссылкой на саму активистку.

Основанием для административного преследования стали старые посты Петеримовой в инстаграме. Активистку вызвали в прокуратуру, где на неё и составили протокол. Причиной для этого стало то, что на нескольких фото Петеримовой нашли значок "Н" или красный восклицательный знак, которые считались символикой ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан в России иноагентом и экстремистской организацией). "Все посты были опубликованы еще до того, как фонд признали экстремистской организацией", - утверждает активистка.

По административной статье о распространении экстремистских материалов Петеримовой грозит до двух тысяч рублей штрафа или до 15 суток ареста.

В обвинительном заключении говорится, что "семиотические доминанты исследуемого символа отражают связь с фамилией политика Алексея Навального, путём демонстрации буквы "Н". Ведомство также установило "примерное" смысловое содержание символа "!". В заключении говорится, что в случае альтернативного прочтения логотипа, он символизирует "направленность на привлечение внимания, освещение, восклицание (в контексте общественно-политической деятельности экстремистского объединения)".

9 июня Мосгорсуд признал экстремистскими организациями основанный Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией, "Фонд защиты прав граждан" (оба признаны в России иностранными агентами), а также штабы Навального и запретил их деятельность в России.