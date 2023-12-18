В Красноярске задержали участницу группы по выдвижению Дунцовой

В Красноярске сотрудники полиции задержали Ольгу Суворову – правозащитницу и участницу инициативной группы по выдвижению в президенты России Екатерины Дунцовой, сообщается в тг-канале "Мягкая сила".

Суворову задержали в аэропорту Красноярска по прилету из Москвы, где она приняла участие в заседании инициативной группы. Сотрудник полиции объяснил, что против Суворовой возбуждено уголовное дело по статье о ложном доносе.

Речь идет о заявлении следственные органы, которое Суворова в октябре написала на сотрудника ОБЭП. По словам Суворовой, в отделе полиции в Красноярске он швырнул ее плечом на металлическую решетку, а затем схватил, пытаясь вытолкать из отделения. Полиция теперь утверждает, что этого не было. По словам Суворовой, её не вызывали в следственные органы как потерпевшую по делу, пишет Сибирь.Реалии.