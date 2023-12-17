В Москве прошло заседание группы по выдвижению Дунцовой в президенты

В Москве в воскресенье состоялось заседание инициативной группы по выдвижению в президенты России журналистки из Ржева Екатерины Дунцовой. Собравшиеся единогласно проголосовали за Дунцову.

На заседание зарегистрировались 719 человек. По закону, их должно быть не менее 500. Сама кандидат и представитель Центризбиркома также присутствовали.

Ещё перед официальным началом заседания в зале пропало электричество.

Впоследствии питание подключили от резервных генераторов.

Также, как сообщается, на собрание пришли сотрудники полиции, модератор в их присутствии попросил журналистов не задавать Дунцовой "политические вопросы". Как сообщает издание "Сота", к 16.00 часам по московскому времени истёк срок аренды помещения, к этому моменту собрание формально ещё не началось. Кандидат попросила владельцев продлить срок аренды.

Дунцова, бывший депутат Ржевской городской думы, объявила о намерении выдвигаться в президенты в ноябре. Она выступила за прекращение войны в Украине и против политических репрессий. Если собрание инициативной группы выдвинет её в президенты, для регистрации ей надо будет собрать 300 тысяч подписей.

По данным "Соты", имеется договоренность штабов Дунцовой и также объявившего о выдвижении в президенты экс-депутата Госдумы Бориса Надеждина о совместном сборе подписей.

Задача по сбору подписей стоит и перед президентом Владимиром Путиным, который баллотируется на свой пятый срок. Инициативная группа в его поддержку выдвинула его кандидатуру накануне. Сегодня кандидатуру поддержал съезд партии "Единая Россия". Путин при этом выдвигается не от партии.

О намерении провести заседание инициативной группы заявили сторонники находящегося в СИЗО бывшего командира сепаратистов "ДНР" Игоря Стрелкова (Гиркина). О других потенциальных самовыдвиженцах пока не сообщалось.

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