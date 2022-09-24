В Красноярском крае попытались поджечь военкомат

В Канске в ночь на 24 сентября неизвестный попытался поджечь военкомат, сообщает телеграм-канал Baza.
По предварительным данным, в окно первого этажа бросили бутылку с зажигательной смесью. Пожар удалось потушить через 20 минут. Сообщается, что никакие документы не пострадали, однако в кабинете сгорела часть мебели.
Накануне неизвестные подожгли здания военных комиссариатов в Хабаровске и в городе Свободном Амурской области. В Хабаровске бутылки с неизвестной горючей жидкостью заложили между решетками на окнах кабинета начальника отдела по мобилизации и кабинета хранения статистической документации, после чего подожгли. Пожар потушили сотрудники военкомата, документы не сгорели. В Свободном неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в здание военкомата, огонь повредил фасад.
- Атаки на здания военкоматов в России участились после вторжения в Украину. 3 мая неизвестные пытались поджечь здание военкомата в Омске. В ночь на 4 мая неизвестный бросил два "коктейля Молотова" в здание военкомата на улице Мира в Нижневартовске. Аналогичные случаи произошли в Балашихе, Ярославле и Череповце.
- 22 сентября, после объявления о мобилизации в России, в селе Кыра в Забайкалье неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в здание военного комиссариата. Атаки на военкоматы также произошли также в Санкт-Петербурге и Оренбургской области. В городе Ломоносове ночью загорелся первый этаж районного военкомата, в городе Гае Оренбургской области в результате поджога пострадала только стена.
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