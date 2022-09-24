В Красноярском крае попытались поджечь военкомат

В Канске в ночь на 24 сентября неизвестный попытался поджечь военкомат, сообщает телеграм-канал Baza.

По предварительным данным, в окно первого этажа бросили бутылку с зажигательной смесью. Пожар удалось потушить через 20 минут. Сообщается, что никакие документы не пострадали, однако в кабинете сгорела часть мебели.

Накануне неизвестные подожгли здания военных комиссариатов в Хабаровске и в городе Свободном Амурской области. В Хабаровске бутылки с неизвестной горючей жидкостью заложили между решетками на окнах кабинета начальника отдела по мобилизации и кабинета хранения статистической документации, после чего подожгли. Пожар потушили сотрудники военкомата, документы не сгорели. В Свободном неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в здание военкомата, огонь повредил фасад.