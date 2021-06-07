В Кремле следят за проходящим в Нидерландах судом по делу о катастрофе "Боинга" над Донбассом 17 июля 2014 года, и принимают во внимание информацию о рассмотрении дела, в том числе "альтернативную". Об этом в понедельник, в день, когда Гаагский окружной суд начал рассматривать вопрос по существу, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, по делу могут рассматриваться "разные версии", но Россия не является частью расследования и повлиять на происходящее в суде не может. Что он имеет в виду под альтернативной информацией, Песков не пояснил.

Пресс-секретарь Владимира Путина ответил на вопрос о том, видели ли в Кремле обращение родственников жертв катастрофы с призывом признать ответственность и сотрудничать с судом. Песков сказал, что письмо в Кремле видели. По его словам, Россия не является участником "механизма расследования", и "те, кто писал письмо, должны просто это понимать".

Открытое письмо, которое подписали родственники более 20 жертв катастрофы, опубликовала накануне "Новая газета". Оно адресовано президенту России Владимиру Путину.

"Мы здесь не для того, чтобы обвинять Российскую Федерацию в этом убийстве. Суду все еще необходимо определить ответственность. Однако мы обвиняем российское правительство в том, что оно отрицает свою причастность к этому" - говорится в письме. Родственники жертв также пишут, что отрицание властями России её причастности к катастрофе "бросает вызов доказанным фактам". "Мы искренне считаем, что эта политика отрицания наносит ущерб наследию вашей Родины... Печально видеть президента, который не стремится к истинному величию для нации, которую он возглавляет" - пишут авторы обращения.

В понедельник, 7 июня, в окружном суде Гааги начались слушания по существу дела о катастрофе "Боинга". Лайнер летел по маршруту Амстердам — Куала-Лумпур, выполняя регулярный рейс MH-17. На его борту было 298 человек - все погибли. По данным следствия, "Боинг" был сбит над востоком Украины из российской установки "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским сепаратистам. Обвиняемых четверо, трое из них граждане России. Это полковник запаса ФСБ Игорь Гиркин (Стрелков); старший офицер ГРУ в отставке Сергей Дубинский; подполковник запаса ВДВ Олег Пулатов. Четвёртый обвиняемый - гражданин Украины, командир разведывательного подразделения самопровозглашённой "ДНР" Леонид Харченко. Ни один из обвиняемых в суд не явился, только Пулатов представлен адвокатами.

Министерство обороны России и официальные представители России публично отвергают выводы, к которым пришли участники международной Объединённой следственной группы. При этом Россия не представила никакой чёткой альтернативной версии случившегося.

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