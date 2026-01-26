В Кремле сообщили, что 250 тысяч вернувшихся с войны - без работы

Начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков заявил, что около 250 тысяч военнослужащих, вернувшихся с боевых действий, оказались без работы. Позже эту новость отредактировали, обратила внимание журналистка Фарида Рустамова.

"У нас достаточно большая серая зона — это десятки тысяч людей, которые… не трудоустроились. Вернулись, не работают, либо тратят деньги, которые получили, либо другим способом промышляют… А в целом 250 тысяч людей… нигде не трудоустроились… Мы должны, конечно, этим заниматься", – сообщил чиновник Кремля в конце прошлого года. Новость с его цитатой опубликовало госагентство РИА Новости, но позже заголовок и текст сообщения переписали, заменив цифру на слова "десятки тысяч". Изначальная версия осталась в веб-архиве, отмечает "Настоящее Время".

Слова чиновника также пересказали "Коммерсант", телеграм-канал "Контекст", сайты "Ридус" и "Царьград". Как журналистке сообщил собеседник в одном из изданий, где оцензурировали новость, это было сделано "по звонку сверху".

Собеседник Рустамовой в правительстве добавил, что "250 тысяч нетрудоустроенных среди вернувшихся с фронта военных – это приблизительная, но верная цифра".

При этом госагентство ТАСС со ссылкой на Новикова в конце декабря сообщило, что общее число "вернувшихся в гражданскую жизнь" военных составило 167 тысяч человек. Речь может идти только о тех, кто имеет удостоверение ветерана боевых действий.

В июне прошлого года правительство отчиталось, что 57% демобилизованных уже работают, но абсолютные числа не назывались, добавила Рустамова.

Ранее СМИ, в частности "Вёрстка", обратили внимание на статистику преступлений среди вернувшихся с войны россиян. В частности, согласно имеющимся данным, они убили или покалечили более тысячи человек. Проект издания "Новая газета Европа", посвящённый преступности среди участников войны, отмечает, что более 8 тысяч участников войны в Украине были осуждены в России за "гражданские" преступления с 2022 года. Помимо прочего, участников войны в два раза чаще судят за убийства и нанесение тяжёлых увечий, чем мужчин из похожей социальной группы без военного опыта.