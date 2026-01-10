В Кривом Роге перебои со светом после российских ударов

В ночь на субботу 10 января российская армия атаковала Украину 121 ударным БПЛА и одной ракетой "Искандер", сообщают Воздушные силы ВСУ. 94 воздушных цели были сбиты или перехвачены, зафиксировано попадание баллистической ракеты и 27 дронов в 15 местах.

Одной из целей стала энергетическая инфраструктура Кривого Рога в Днепропетровской области, который подвергается ударам второй день подряд. Как пишет в телеграме мэр города Александр Вилкул, несколько районов Кривого Рога остаются без электричества. В результате удара в Кривом Роге ранения получили два человека.

В Днепре в результате российской атаки повреждены объекты инфраструктуры, написал в телеграме новый глава региона Александр Ганжа. Один человек получил ранения.

Фотографии последствий удара публикует Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Всего в Днепропетровской области остаются обесточенными более 130 тысяч потребителей, пишет телеграм-канал Министерства энергетики Украины. В Киеве и Киевской области продолжаются работы по восстановлению стабильного электроснабжения после предыдущей атаки России в ночь на пятницу. Без света остаются около 10 тысяч потребителей в Киевской области. Из-за повреждения сетей на левом берегу Днепра в Киеве и в части Киевской области введены аварийные отключения, то есть свет отключают вне графика, сообщает "Настоящее Время". В других районах действуют графики почасовых отключений.

В результате российских атак на Запорожскую область ранения получили три человека, пишет глава региона Иван Фёдоров.

