В Крыму - пожар и взрывы. Предположительно, после удара дронов

В аннексированном Крыму в Красногвардейском районе предположительно после атаки беспилотников произошёл пожар, сообщается также о взрывах боеприпасов.

Ряд телеграм-каналов публикуют видео, на которых виден дым и слышны взрывы. Утверждается, что речь идёт о военном аэродроме в посёлке Октябрьский. Это центральная часть Крыма. По неподтверждённым сообщениям, горит нефтебаза и склад боеприпасов.

Назначенный Россией глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что беспилотники атаковали инфраструктурный объект. В отличие от прочих подобных сообщений, он не написал, что беспилотники были сбиты, из чего можно сделать вывод, что объекту был нанесён ущерб.

Украинские военные пока сообщения об атаке беспилотников на Крым не комментировали.