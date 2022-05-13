В Крыму на пропавшую активистку завели уголовное дело

Крымское управление ФСБ предъявило обвинение медсестре и гражданской активистке Ирине Данилович в незаконном хранении взрывчатых веществ. Об этом сообщает издание "Грати".

ФСБ утверждает, что в футляре для очков Данилович было 200 граммов взрывчатки. Как пишет "Грати", активистку больше недели держали в подвале управления спецслужбы в Симферополе, принуждая под пытками подписать признательные показания.

Ирина Данилович перестала выходить на связь утром 29 апреля в Коктебеле. В то же время в доме, где она проживала, без ее участия сотрудники ФСБ России провели обыск. По итогам обыска у родителей Данилович были изъяты все телефоны и несколько дней они не могли никому сообщить о произошедшем. Во время обыска отцу Ирины сообщили, что его дочь арестована на десять суток за "передачу несекретной информации". Срок истек 9 мая, но Ирина домой не вернулась.

Почти две недели семья Данилович и правозащитники искали Ирину во всех изоляторах и спецприемниках Крыма и за его пределами.

11 мая адвокат Данилович Айдер Азаматов выяснил, что активистка находится в СИЗО Симферополя. Как пишет "Грати", Данилович рассказала адвокату, что сотрудники ФСБ задержали ее и увезли в безлюдное место возле села Насыпное, где отобрали телефоны и сумку. После этого ее привезли в управление спецслужбы в Симферополе, где поместили в подвал. Там она провела больше недели, все это время следователи ФСБ настаивали, чтобы она подписала признательные показания. Защита Данилович утверждает, что взрывчатку ей подбросили сотрудники ФСБ, а уголовное дело сфальсифицировали.

Ирина Данилович работает медсестрой в одном из пансионатов Коктебеля. Она также сотрудничала с изданием "INжир media" и правозащитным проектом "Крымский процесс". Данилович защищала интересы медработников на полуострове и много писала о нарушениях их прав.