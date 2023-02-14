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В Крыму набирают рабочих для благоустройства окопов

Окопы на побережье в Крыму, 15 декабря 2022 года

Жителей аннексированного Крыма приглашают на работу по облицовке окопов в Джанкойском районе. Соответствующее объявление появилось 13 февраля в социальной сети "Вконтакте".

От рабочих требуется делать деревянную обшивку внутри траншей, которые выкапывают в оборонительных целях. Оплата почасовая: 300 рублей в час обычным рабочим, 400 рублей – тем, кто умеет обращаться со сварочным аппаратом. По словам человека, чьи контакты указаны в объявлении, работать нужно ежедневно с 8:00 до 18:00. Работа продлится "в пределах 2–3 месяцев, людей надо много, приступать можно прямо сейчас".

Похожие объявления ранее появились на сайте "Авито". В описаниях вакансий сказано, что разнорабочие для укрепления линии обороны требуются в Джанкойском и Красноперекопском районах на севере Крыма. "Работы много, соответственно, рабочих рук нужно много. Проживание предоставляется, инструмент тоже", – говорится в объявлениях.

Джанкойский и Красноперекопский районы находятся на севере аннексированного полуострова. Они непосредственно примыкают к материковой части Украины, откуда российские войска ожидают наступления Вооруженных сил Украины.

В Кремле отрицают, что в Крыму возводятся оборонительные сооружения. В начале февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что "безопасность Крыма обеспечена надежно". Между тем украинская разведка и местные жители неоднократно заявляли о том, что на севере и на северо-западе аннексированного полуострова российские военные занимаются строительством инженерных укреплений.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


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