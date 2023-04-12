В Крыму отказались проводить праздничные мероприятия 1 и 9 мая

В аннексированном Россией Крыму не будут проводить в этом году праздничные демонстрации на 1 мая, шествия "Бессмертного полка", а также военный парад в честь Дня Победы 9 мая. Как сообщил российский глава Крыма Сергей Аксёнов, такое решение принято по соображениям безопасности.

Однако губернатор аннексированного Россией Севастополя Михаил Развожаев написал в телеграм-канале, что решение об отмене парада в городе на данный момент не принято. По его словам, сейчас идут консультации с министерством обороны России.



Ранее об отмене парадов на 9 мая сообщили власти приграничных с Украиной Курской и Белгородской областей. Чтобы "не провоцировать противника» большим количеством скопления техники и военнослужащих в центре Белгорода", объявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Позже глава Курской области Роман Старовойт уточнил, что салюта в честь Дня Победы тоже не будет.



Власти регионов не исключают, что может состояться шествие "Бессмертного полка", но в каком формате оно будет проходить, пока не уточняется.

В прошлом году 9 мая парад в Белгороде также не проводили, но в Курске торжество состоялось.

В то же время в Кремле сообщили, что не будут отменять парад в честь Дня Победы на Красной площади в Москве. Мероприятие пройдёт по плану, но на нём будут приняты повышенные меры безопасности.