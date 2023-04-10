Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Курск следом за Белгородом отменил парад Победы 9 мая

В Курске из соображений безопасности не станут проводить парад в честь Дня Победы 9 мая. Об этом объявил губернатор региона Роман Старовойт, сообщают "Курские известия". Это связано с решением оперативного штаба, который решил усилить антитеррористическое меры.

На прошлой неделе военный парад на 9 мая отменили в Брянской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков объявил, что не хочет "провоцировать противника большим количеством скопления техники и военнослужащих в центре Белгорода".

Власти регионов не исключают, что может состояться шествие "Бессмертного полка", но в каком формате оно будет проходить, пока не уточняется.

В прошлом году 9 мая парад в Белгороде также не проводили, но в Курске торжество состоялось.

Приграничные с Украиной российские регионы – Курская, Белгородская и Брянская области – регулярно попадают под обстрелы, есть разрушения и жертвы. Региональные власти утверждают, что атаки ведутся с украинской стороны. Киев эти сообщения не комментирует.

О планах отменить или изменить концепцию главного парада на Красной площади в Москве не сообщалось. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков говорил, что мероприятие пройдёт по плану, но на нём будут приняты повышенные меры безопасности.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG