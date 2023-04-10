Курск следом за Белгородом отменил парад Победы 9 мая

В Курске из соображений безопасности не станут проводить парад в честь Дня Победы 9 мая. Об этом объявил губернатор региона Роман Старовойт, сообщают "Курские известия". Это связано с решением оперативного штаба, который решил усилить антитеррористическое меры.

На прошлой неделе военный парад на 9 мая отменили в Брянской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков объявил, что не хочет "провоцировать противника большим количеством скопления техники и военнослужащих в центре Белгорода".

Власти регионов не исключают, что может состояться шествие "Бессмертного полка", но в каком формате оно будет проходить, пока не уточняется.

В прошлом году 9 мая парад в Белгороде также не проводили, но в Курске торжество состоялось.

Приграничные с Украиной российские регионы – Курская, Белгородская и Брянская области – регулярно попадают под обстрелы, есть разрушения и жертвы. Региональные власти утверждают, что атаки ведутся с украинской стороны. Киев эти сообщения не комментирует.

О планах отменить или изменить концепцию главного парада на Красной площади в Москве не сообщалось. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков говорил, что мероприятие пройдёт по плану, но на нём будут приняты повышенные меры безопасности.