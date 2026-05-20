В Крыму пару приговорили по статьям о госизмене и шпионаже

Подконтрольный России Верховный суд аннексированного Крыма вынес приговор паре из Ялты, которую признали виновой в съемках военной техники по заказу украинских спецслужб. Об этом сообщили в суде и подконтрольной России прокуратуре.

Жителя Ялты с российским гражданством приговорили к 17 годам колонии строгого режима по статье о госизмене, а его партнёрку, гражданку Украины - к 15 годам колонии общего режима по статье о шпионаже (иностранных граждан нельзя обвинить в госизмене). По версии следствия, житель Крыма, выступавший против российского вторжения в Украину, вступили "в контакт с представителем СБУ", после чего мужчина фотографировал по его заказу в Ялте военную технику, а женщина - корабли в порту. Имена подсудимых на сайте суда были скрыты, ранее об их деле не сообщалось. Неизвестно, признали ли они вину.

В России и на подконтрольных ей территориях Украины с каждым годом растёт число приговоров по статьях о госизмене и подобных преступлениях. В прошлом году только по статье о госизмене было осуждено более 200 человек, оправдательных приговоров не бывает.



