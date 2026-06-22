В Крыму приостановили приём детей в лагеря, включая "Артек"

Назначенный Россией глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов заявил о приостановлении с 22 июня приёма и размещения детей в организациях отдыха детей и их оздоровления на полуострове. Решение принято на фоне резкого дефицита топлива в Крыму, отключений электричества и почти ежедневных ударов украинских беспилотников по объектам на полуострове.

По словам Аксёнова, в лагеря детей не будут принимать до первого сентября 2026 года. "В сложившейся ситуации данные меры необходимы для обеспечения общественной безопасности", – написал он в своем телеграм-канале.

При этом в аннексированном Севастополе заезд детей на смены в лагеря 24 и 25 июня состоится, сообщил сегодня назначенный Россией глава города Михаил Развожаев.

Об отмене приёма детей в лагеря в Крыму накануне писали "Осторожно, новости" со ссылкой на родителей школьников. По словам одной из мам, по дороге в лагерь "Артек" автобус с детьми "развернули в Керчь без каких-либо комментариев". "Сегодня должен был быть заезд смены, без объяснения причин "Артек" отказался принимать часть детей, дети вынуждены ночевать в Керчи, в каком-то колледже", – рассказала она.

В Минпросвещения России заявили, что "организован плановый вывоз детей из "Артека" к местам постоянного проживания".

"Артек" - в прошлом всесоюзный пионерский лагерь, самый известный детский лагерь в Крыму. Он попал в санкционные списки западных стран в том числе из-за поддержки российского вторжения в Украину и, в частности, вывоза детей с территории Украины. Известно, что в "Артеке" организуются так называемые патриотические мероприятия, включая встречи с военными.

Украинские военные в последнее время наносят удары по транспортным путям, ведущим в аннексированный Крым, в результате чего уже в конце мая на полуострове начался дефицит топлива, а после атаки ВСУ в ночь на 21 июня власти приостановили отпуск бензина как физическим, так и юридическим лицам. Украинские военные заявляют, что намерены изолировать полуостров от России, продолжая удары по транспортным путям.