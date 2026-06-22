В Севастополе прекратили продажу бензина и ввели дневной режим работы

В аннексированном Севастополе не будет бензина в продаже 22 и 23 июня, сообщил российский глава города Михаил Развожаев. Заправлять будут только служебный и общественный транспорт.



Также отменяется паромное сообщение – на эти дни останутся только пассажирские катера. Развожаев объяснил ограничения "последними событиями на полуострове" и необходимостью оперативной корректировки логистики, не уточнив деталей.

Крым и ведущие в него транспортные пути в последние недели подвергается интенсивным атакам украинских беспилотников, что привело к дефициту топлива на полуострове. Кроме того, после украинских ударов по НПЗ на территории России на автозаправках по всей стране резко выросли цены на бензин.



Российские власти также сократили часы работы общественного транспорта – с 5:30 до 21:00, а начиная с 15:00 22 июня транспорт будет менять режим во время воздушной тревоги. Крупные торговые объекты будут работать с 7:00 до 20:00, кафе и заведения общепита – с 8:00 до 20:00; для мелких магазинов, киосков и аптек график не регламентируется.



Помимо этого в городе отключат уличное освещение и отменят массовые мероприятия "до особого распоряжения". В городе также возможны отключения электричества.

Ранее на фоне украинских обстрелов о введении запрета на продажу бензина сообщил российский глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов. Кроме того, утром в воскресенье на предприятии "Крымэнерго" сообщили, что в нескольких районах Крыма отсутствует электричество.



В ночь на 21 июня украинские военные атаковали нефтебазу в Керчи в аннексированном Крыму, порт Кавказ и Керченскую переправу. Российские власти заявили о гибели четырёх человек и более 20 пострадавших.

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (Мадяр) опубликовал видео поражения нефтебазы Керченского торгового порта, российских РЛС, газовых компрессорных станций в аннексированном Крыму и бензовозов на оккупированных территориях. Кроме того, в Генштабе ВСУ заявили о поражении трех железнодорожных мостов: железнодорожного моста через Северокрымский канал в районе Раздольного, железнодорожного моста в районе села Петерсгаген (Кутузовка) Запорожской области и железнодорожного моста через Сиваш в Чонгаре.