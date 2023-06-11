В Крыму произошёл взрыв на железнодорожных путях

В аннексированном Крыму произошёл взрыв на железнодорожных путях. Об этом сообщают российские СМИ и телеграм-каналы.

По данным Baza, взрыв произошёл днём в воскресенье. Машинист товарного поезда, как утверждается, заметил взрывное устройство и применил экстренное торможение. В результате взрыва, по предварительным данным, повреждены пути и грузовой локомотив, "Осторожно, новости" пишет, что нескольким людям была оказана помощь на месте, госпитализировать никого не понадобилось. По другим данным, пострадали двое железнодорожных рабочих.

Взрыв произошёл в Кировском районе Крыма - это восток полуострова. Движение поездов на участке остановлено, ремонт может занять несколько часов - написал в телеграм-канале назначенный Россией глава Крыма Сергей Аксёнов. При этом он не сообщил о том, что послужило причиной повреждения.

18 мая в Симферопольском районе с рельсов сошло несколько вагонов. "Крымские железные дороги" заявили, что причина аварии – "вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта". Речь шла о подрыве путей. Пострадавших не было.