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15 железнодорожных вагонов сошли с рельсов в Белгородской области

Белгород, иллюстративное фото

В ночь на воскресенье в Белгородской области произошло ЧП: с рельсов сошли 15 грузовых железнодорожных вагонов. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. По его словам, происшествие случилось в Алексеевском округе. Все вагоны были пустыми. Пострадавших нет. Движение поездов по железнодорожной ветке временно приостановлено, причины происшествия выясняются.

В Калужской области ночью упали два беспилотника - в Жуковском и Медынском районе. Пострадавших нет. В Жуковском районе частично разрушены два садовых дома. Падение дронов подтвердил губернатор Владислав Шапша. На опубликованных им фотографиях можно увидеть выбитое окно в здании садового товарищества. О какого типа дронах идет речь, по снимкам определить невозможно.

  • Граничащие с Украиной регионы России в последние месяцы регулярно подвергаются артиллерийским обстрелам и атакам беспилотных летательных аппаратов. Российская сторона обвиняет в них Украину. Украинское командование обстрелы не комментирует.

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