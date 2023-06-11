15 железнодорожных вагонов сошли с рельсов в Белгородской области

В ночь на воскресенье в Белгородской области произошло ЧП: с рельсов сошли 15 грузовых железнодорожных вагонов. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. По его словам, происшествие случилось в Алексеевском округе. Все вагоны были пустыми. Пострадавших нет. Движение поездов по железнодорожной ветке временно приостановлено, причины происшествия выясняются.

В Калужской области ночью упали два беспилотника - в Жуковском и Медынском районе. Пострадавших нет. В Жуковском районе частично разрушены два садовых дома. Падение дронов подтвердил губернатор Владислав Шапша. На опубликованных им фотографиях можно увидеть выбитое окно в здании садового товарищества. О какого типа дронах идет речь, по снимкам определить невозможно.