В Крыму снесён автосервис, отказавший в обслуживании российским военным

Автосервис в аннексированном Россией Крыму, хозяин которого отказал в обслуживании приехавшим на вулканизацию российским военным, был демонтирован властями как незаконная постройка. Об этом сообщил российский глава Красногвардейского района региона Роман Шантаев, внимание на публикацию обратила редакция Крым.Реалии.

Об инциденте на станции техобслуживания стало известно в начале лета. В соцсетях появились видеоролики, в которых утверждалось, что сотрудники сервиса в посёлке Видное в 70 километрах от Симферополя отказали в починке военным, приехавшим на грузовой машине с символом Z. Вскоре на станцию пришла государственная проверка, которая решила, что предприятие было построено с нарушением законодательства и должно быть ликвидировано.

Глава российского парламента Крыма Владимир Константинов прямо заявил, что решение имеет идеологическую подоплёку и должно послужить владельцу сервиса Вилену Сейтосманову "уроком патриотизма". Он предложил ему уехать из страны. Сам Сейтосманов рассказывал, что отказ не был сделан из принципа: сервис не имел возможности обслуживать тяжёлые армейские грузовики.