В Крыму свернуло работу крупнейшее тепличное производство

В аннексированном Крыму из-за острого дефицита топлива, а также отключений электроэнергии и сложностей с логистикой вследствие ударов ВСУ свернуло работу крупнейшее тепличное производство на полуострове – Тепличный комбинат "Белогорский". Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на местных активистов.

По его информации, предприятие, специализирующееся на выращивании огурцов и цветов, пока больше не производит продукцию. "Коллектив распущен, остались лишь административные работники и охрана. Остатки продукции бесплатно раздали сотрудникам местных госучреждений, а цветочную рассаду отдали местным коммунальным предприятиям", - сказал активист. Он подчеркнул, что на предприятии работало более 400 человек, производилось более 10 тысяч тонн огурцов и выращивалось более 5 млн цветов в год.

В Министерстве сельского хозяйства российского правительства Крыма официально сообщение об этом не публиковали, однако в частных переписках, как пишет Крым.Реалии, признавали, что, поскольку комбинат является потребителем топлива и электроэнергии в большом объеме, а его продукция не входит в перечень социальных товаров, ему пришлось приостановить деятельность. Ранее в Белогорском районе по тем же причинам, как сообщало ранее издание, прекратили свою работу сразу три крупных горнодобывающих предприятия.

Тепличный комбинат "Белогорский" был основан в 2016 году, предприятие входит в состав российского агрохолдинга – группы компаний "Горкунов".

11 июля в Крыму продолжаются отключения света и воды. Как сообщает российское "Крымэнерго", без электроснабжения остается практически весь север полуострова - Джанкой, Красноперекопск, Армянск, Джанкойский, Красноперекопский, Нижнегорский и Черноморский районы. В Евпатории в связи с отсутствием электроснабжения трамвайный подвижной состав не вышел на маршруты.

Кроме того, 11 июля в Крыму ограничили водоснабжение в ряде населённых пунктов. В российском госпредприятии "Вода Крыма" заявили, что в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях "Крымэнерго" вода временно не будет поступать в Евпаторию, Красноперекопск, Армянск, Саки, поселок Раздольное и ряд районов.

Система энергоснабжения Крыма регулярно подвергается атакам ВСУ. Украинские силы беспилотных систем 10 июля заявили о поражении пяти подстанций.

Кроме того, с середины июня Крым сталкивается с топливным кризисом - дефицитом бензина.