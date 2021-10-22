В Крыму Свидетеля Иеговы приговорили к шести годам колонии

Суд в Севастополе в аннексированном Россией Крыму приговорил Свидетеля Иеговы Игоря Шмидта к шести годам колонии общего режима. Его признали виновным в организации деятельности экстремистской организации. Об этом сообщает "Крымская солидарность".

Прокурор требовал для Шмидта 7 лет лишения свободы. Свидетель Иеговы был задержан во время массовых обысков в домах верующих в октябре 2020 года. Его поместили в СИЗО, а в марте 2021 года перевели под домашний арест.

В апреле 2017 года Верховный суд признал "Управленческий центр свидетелей Иеговы в России" экстремистской организацией и запретил ее деятельность в России. Позже все организации "Свидетели Иеговы" в стране внесли в список запрещенных.

В 2018-м президент России Владимир Путин назвал признание Свидетелей Иеговы экстремистами "чушью". По его словам, они тоже христиане и преследовать их не за что. Однако преследования продолжились.

Украинские власти отмечали, что после аннексии Крыма Россией деятельность религиозной организации "Свидетели Иеговы" на полуострове была незаконно запрещена, её сторонники не имеют права на собрания и подвергаются систематическим незаконным уголовным преследованиям.