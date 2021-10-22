В Крыму Свидетеля Иеговы приговорили к шести годам колонии

Суд в Севастополе в аннексированном Россией Крыму приговорил Свидетеля Иеговы Игоря Шмидта к шести годам колонии общего режима. Его признали виновным в организации деятельности экстремистской организации. Об этом сообщает "Крымская солидарность".
Прокурор требовал для Шмидта 7 лет лишения свободы. Свидетель Иеговы был задержан во время массовых обысков в домах верующих в октябре 2020 года. Его поместили в СИЗО, а в марте 2021 года перевели под домашний арест.
- В апреле 2017 года Верховный суд признал "Управленческий центр свидетелей Иеговы в России" экстремистской организацией и запретил ее деятельность в России. Позже все организации "Свидетели Иеговы" в стране внесли в список запрещенных.
- В 2018-м президент России Владимир Путин назвал признание Свидетелей Иеговы экстремистами "чушью". По его словам, они тоже христиане и преследовать их не за что. Однако преследования продолжились.
- Украинские власти отмечали, что после аннексии Крыма Россией деятельность религиозной организации "Свидетели Иеговы" на полуострове была незаконно запрещена, её сторонники не имеют права на собрания и подвергаются систематическим незаконным уголовным преследованиям.
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